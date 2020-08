Controlli anti Codiv: all'Amedeo di Savoia in campo anche i volontari della Protezione Civile [FOTO]

Ancora una volta la protezione civile scende in campo per difendere la collettività. Dal 20 agosto, infatti, i volontari appartenenti al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile sono stati impiegati dalla Regione Piemonte nel montaggio, presso l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, della struttura finalizzata a effettuare i test per i cittadini che sono rientrati dalla Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Colombia, come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020.