Incidente in corso Taranto, anziano colpito in testa da un grosso ramo

Incidente questa mattina, sabato 24 maggio, in corso Taranto dove un anziano è stato colpito da un grosso ramo mentre transitava sul marciapiede, di fronte al supermercato In'S. L'anziano ha avuto bisogno dell'intervento dell'ambulanza e della Polizia Locale. Dopo essere stato medicato sul posto, è stato successivamente trasportato in ospedale per i dovuti controlli di rito.

Preoccupazione e dito puntato sul tema delle potature da parte della consigliera di Fdi della Circoscrizione 6, Verangela Marino. “Quello che è successo questa mattina ci lascia perplessi - dichiara Marino -. Bisogna effettuare un attento monitoraggio degli alberi, oltre a risolvere altri problemi critici come chiudere le buche delle strade e quelle dei marciapiedi”.