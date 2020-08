Illegali e dalla composizione fasulla: la Guardia di Finanza blocca nove tonnellate di alcolici in arrivo dalla Romania

Nove tonnellate di alcolici con poche certezze sulla loro reale natura (e due persone denunciate). Sono l'ingente quantità sequestrata dagli uomini della Guardia di Finanza che, oltre a una composizione incerta (non vinacce, ma cereali), ne ha verificato anche l'importazione illegale. Le bottiglie, infatti, non avevano il necessario sigillo del monopolio di Stato e quindi non potevano certificare di aver visto pagate le imposte su questo tipo di prodotti.

Sono state intercettate in arrivo dalla Romania, dove opera il produttore finito nei guai, all'interno di depositi che accanto ad alcune sedi oltre i confini regionali (nel Milanese, in particolare) ne avevano uno anche a San Mauro e senza il blitz delle forze dell'ordine sarebbero finite sul mercato e sugli scaffali mescolandosi agli altri superalcolici "in regola". A gestire i depositi, un cittadino pakistano e sempre a San Mauro sono stati trovati anche più di 1500 contrassegni di Stato su cui ora la Guardia di Finanza sta cercando di fare luce.