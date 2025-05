Sequestrata droga e multato un minimarket: il risultato dei controlli della Polizia locale in Aurora

Un programma di controllo straordinario del territorio in corso Principe Oddone e zone limitrofe è stato messo in campo dalla Polizia Locale di Torino, Comando Aurora.

Nel tardo pomeriggio di ieri sono state quattro le pattuglie impegnate, compresa una del gruppo cinofili con i cani addestrati al ruolo di sicurezza urbana.

Durante il servizio di controllo gli agenti hanno effettuato un accompagnamento per identificazione di una persona sprovvista di documenti e hanno provveduto alla verifica e al sanzionamento di un minimarket della zona ai sensi del regolamento di igiene, perché vendeva liquori in formato mignon (attività non consentita).

Nell’ambito dei controlli amministrativi sono emersi anche elementi che hanno consentito di procedere al sequestro di alcune palline di droga che era stata nascosta da ignoti in un’aiuola spartitraffico.

Nell’ultimo mese gli agenti hanno svolto svariate attività di pattugliamento del quartiere, con particolare attenzione alle verifiche amministrative come decoro, polizia commerciale, mobilità, anche sostenibile.

I controlli si concentrano in modo particolare tra corso Regina Margherita, corso Principe Oddone, strada del Fortino, via Cigna, ma l’attività viene organizzata secondo aree ed orari variabili di volta in volta.

Gli agenti sono suddivisi in almeno due o tre pattuglie che percorrono le vie della zona, traverse comprese, come ad esempio via Masserano, via Ravenna, via Biella, pronti a convergere laddove ve ne fosse la necessità, senza effettuare un presidio fisso, per monitorare meglio tutta l’area.

Le attività di pattugliamento proseguiranno ancora.