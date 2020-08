Cinema a Palazzo si prepara ai saluti, ma prima si dedica alle Schegge di un tempo infranto

Giovedì 27 agosto, stessa ora, "Ricomincio da capo", film commedia del 1993 diretto da Harold Ramis, interpretato da Bill Murray e Andie MacDowell. La pellicola non venne girata a Punxsutawney, troppo distante da strade statali e dunque difficilmente accessibile da parte della troupe, bensì nella cittadina di Woodstock, nell'Illinois. Le riprese iniziarono il , e proseguirono fino a maggio. La maggior parte delle scene furono girate in un clima estremamente rigido per la stagione, con temperature spesso sotto lo zero, e con nevicate fino a maggio inoltrato.Durante il periodo delle riprese, Murray stava attraversando un periodo di grave crisi coniugale e molti membri della troupe ricordano che sul set aveva un atteggiamento assente. L'attore non voleva interpretare il personaggio in maniera sfacciatamente comica, contro il parere del regista che voleva soprattutto sfruttare le sue innate doti di attore comico. Per soddisfare parzialmente le richieste di Murray, Ramis mandò l'attore a New York per lavorare al copione direttamente con Rubin.L'attore Stephen Tobolowsky così descrisse i cambiamenti apportati alla sceneggiatura: «Quando ottenni la parte, era ancora solo un mediocre film di Bill Murray [...] Fu solo in seguito mentre giravamo che tutto si aggiustò e il film non solo divenne buono, non solo divenne un grande film, ma si trasformò in un classico».