A Torino pulizia strade e tombini per prevenire l'allerta meteo

La Città di Torino si prepara all'allerta gialla diramata dall'Arpa che annuncia forti pioggie a partire da domani, venerdì 28 agosto. L'obiettivo è evitare i problemi e i danni arrecati dal nubifragio dello scorso 17 di agosto.

"La Protezione Civile - si legge sul sito del Comune - ha dato corso, come da prassi, alle procedure di allertamento per fronteggiare eventuali criticità che potrebbero verificarsi sul territorio cittadino". In particolare, si evidenzia, "il personale di Amiat ha provveduto alla rimozione di terriccio e fogliame presenti lungo le strade e sulle caditoie stradali, mentre Smat ha effettuato, in via preventiva, la pulizia e il flussaggio (pulizia con un sistema aria-acqua) delle caditoie.

"E' stato potenziato il servizio nelle zone maggiormente critiche", conclude la nota del Comune, "mettendo a disposizione uomini e mezzi, anche in sinergia con Amiat, allo scopo di rendere il più efficiente possibile il sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche".