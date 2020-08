Ladri in azione a Nichelino, furto notturno in un negozio di via Buonarroti

Ladri in azione due notti fa a Nichelino. I malviventi hanno colpito in un esercizio commerciale di via Buonarroti, approfittando del fatto che sono numerosi i negozi che non hanno chiuso per ferie o hanno già riaperto.

Il bottino, comunque, è stato abbastanza magro, visto che si è trattato di qualche centinaia di euro, soldi che erano stati lasciati come fondo cassa per la mattina seguente. Secondo le ricostruzioni i ladri hanno forzato un'entrata del punto vendita e si sono avventati sul registratore.

Il rumore ha comunque attirato l'attenzione di alcuni residenti, che hanno subito dato l'allarme. Ora i carabinieri di Nichelino stanno indagando sull'accaduto.