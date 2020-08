Torinese ruba una zainetto sulla spiaggia di Andora: arrestato

Alcuni interventi della polizia nell'ultima settimana in Liguria hanno riguardato cittadini torinesi. Alla stazione di Alassio gli agenti hanno tratto in arresto un uomo di 45 anni, piemontese, sul cui conto risultava una misura restrittiva emessa dal Tribunale di Torino per fatti commessi nel capoluogo piemontese nell'anno 2013, dovendo espiare cinque mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La stazione di Andora ha invece reso esecutivo il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari emesso ai danni di un rumeno di 35 anni, residente a Torino, responsabile del furto di uno zainetto commesso nella spiaggia di Andora nel mese di agosto.