In via Borgaro angolo via Luini un altro incidente: “Va inserita una lanterna semaforica”

Ancora un incidente all’incrocio “maledetto”. Un terribile sinistro si è verificato la scorsa notte in via Borgaro angolo via Luini, tra una Panda e un furgone bianco.

Una triste prassi per i residenti, visto che l’incrocio è diventato il palcoscenico di incidenti che si ripetono in maniera preoccupante. Da qui la richiesta dell’associazione Giustizia & Sicurezza: “Abbiamo scritto alle istituzioni segnalando la pericolosità dell' incrocio chiedendo l'inserimento di una lanterna semaforica o in alternativa dei dissuasori.

Crediamo che i cittadini torinesi debbano poter viaggiare in strade sicure e non mettere a repentaglio la propria incolumità”.

Nell’incidente avvenuto ieri sera sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e ovviamente il 118 per occuparsi dei feriti. L’obiettivo dei cittadini è cambiare le cose prima che la pericolosità dell’incrocio porti a conseguenze drammatiche, mortali.

“Attendiamo risposte rapide altrimenti siamo pronti a raccogliere le firme per richiedere l'installazione di un semaforo".

Lo dichiara Paolo Biccari, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza.