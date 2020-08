Yoga al mattino, teatro e musica la sera: un mese di arte e benessere a San Pietro in Vincoli

Prende il via oggi, venerdì 28 agosto, "E/state in Vincoli", un’articolata rassegna di eventi nell'ex cimitero di San Pietro in Vincoli, all'interno della manifestazione "Torino a cielo aperto" promossa dal Comune.

L’edizione 2020 si focalizza sulla cura della persona e prevede tante attività diurne, preserali e serali, gratuite o a costi modici.

Per un mese intero, fino al 26 settembre, dal venerdì alla domenica, il giorno sarà dedicato al benessere della mente e del corpo, a cominciare dallo yoga; nella fascia preserale, proposte per le famiglie, e, in serata concerti, incontri e tanti spettacoli teatrali.

Previsti, tra gli altri, nove eventi per bambini dai 6 ai 13 anni, sei laboratori di fotografia e tre dibattiti letterari.

Una manifestazione rivolta a tutta la comunità, a partire dagli abitanti della Circoscrizione 7, con le sue molteplici comunità straniere, ma anche al territorio limitrofo e a chiunque voglia vivere un'esperienza variegata ed eterogenea.

"Benessere e cura sono stati al centro dei nostri pensieri per l’edizione 2020 - raccontano gli organizzatori, l'Associazione San Pietro in Vincoli, che promuove lo sviluppo di un presidio culturale permanente su un territorio di collegamento tra centro e periferia -: vogliamo restituire umanità e occasioni di incontro in quest'anno di emergenza per il Covid-19, e lavorare per la creazione di una nuova vicinanza, tutta da inventare".

Info e prenotazioni: 011 484944 - 348 5638861

amministrazione@ilmutamento.org

PROGRAMMA

_venerdì 28/8

ore 18:00

Emy Art | Il Mutamento (TO)

_venerdì 4/9

ore 17:30

A noi Vivi! Il Paradiso | Il Mutamento (TO)

ore 18:30

Il piccolo principe | Assemblea Teatro (TO)

ore 21:30

Da Faber a Maqroll | Federico Sirianni

_sabato 5/9

ore 10:00 - 13:00

Oltre Yoga

ore 18:00 - 19:30

Corso di Fotografia | Scuola di Fotografia di Torino

ore 21:30

130 Repliche de “Il Nome Della Rosa” | Marco Gobetti

_venerdì 11/9

ore 17:30

Turn On The Rights | Il Mutamento (TO)

ore 18:30

Opera minima | Compagnia Can Bagnato (Roma)

_sabato 12/9

ore 10:00 - 13:00

Oltre Yoga

ore 10:00 - 19:00

TEMPOReALE | Paola Mongelli

ore 18:00 - 20:00

Incontro del Coordinamento Aurora per emergenza Covid-19

ore 21:30

Concerto di campane tibetane e canto | Claudio Micalizzi e Angelica Pons

_domenica 13/9

ore 11:00 - 20:00

Pratiche di lunga vita | Associazione AnMa

ore 21:00

Presentazione libro "Bucare Il Confine" | Associazione Arteria Onlus

_venerdì 18/9

ore 17:30

Racconti di saggi samurai | Compagnia Pilar Ternera (LI)

ore 21:00

Dasa, il bambino che sognava Buddha | Il Mutamento (TO)

_sabato 19/9

ore 10:00 - 13:00

Oltre Yoga

ore 18:00 - 19:30

Laboratorio Fotografico | Scuola di Fotografia di Torino

ore 21:30

Ode al Buono | Francesco Puleo

_domenica 20/9

ore 20:00

ET TOI - meme TOI | Alessandra Barilla e Francesca Netto

ore 21:30

L.U.P.A. SYMPOSIUM e FESTA 2020

_venerdì 25/9

ore 17:30

Le favole del Pañcatantra| Il Mutamento (TO)

ore 18:30

Camminando sotto il filo | Compagnia La Botte e Cilindro (SS)

_sabato 26/9

ore 10:00 - 13:00

Oltre Yoga

ore 14:30 - 17:30

Laboratorio Torino Kids Arts | Scuola di Fotografia di Torino