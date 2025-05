Pagella Non Solo Rock: al via le semifinali del concorso musicale

Il concorso musicale "Pagella Non Solo Rock" entra nel vivo con la seconda fase delle selezioni live: le semifinali. L’evento, che celebra il talento dei giovani musicisti, gruppi e solisti, si terrà venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025 nei locali di Spazio211, in via Cigna 211.

Durante le due serate i progetti musicali selezionati si esibiranno di fronte a una giuria di esperti con l’obiettivo di guadagnarsi un posto per la finale del concorso.

A rendere ancora più speciali le serate, due ospiti d’eccezione: venerdì 30 maggio la cantautrice piemontese Gaia Morelli, già vincitrice dell’edizione 2019, e sabato 31 maggio il collettivo psichedelico C+C=Maxigross. L’ingresso è gratuito.

Pagella Non Solo Rock è un’iniziativa della Città di Torino e si inserisce nel quadro delle politiche rivolte alle giovani e ai giovani creativi della città con l’obiettivo di sostenere e promuovere la produzione culturale e la musica dal vivo.