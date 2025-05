"Essere anziani a Mirafiori Sud", una festa per celebrare 10 anni di invecchiamento attivo

Venerdì 30 maggio dalle 11 alla Casa nel Parco - Casa del Quartiere di Mirafiori sud è in programma la festa dei 10 anni di "Essere anziani a Mirafiori Sud".

Sempre presenti dal 2015

Dal 2015, Essere Anziani a Mirafiori sud è il progetto che si dedica alla promozione dell’invecchiamento attivo e allo sviluppo del senso di comunità e di appartenenza al territorio, che si prende cura degli anziani e in cui gli anziani possono essere parte attiva. I primi passi del progetto 10 anni fa sono stati realizzati da Fondazione della Comunità di Mirafiori in collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale - Area Anziani, ASL Torino 1 (ora Asl Città di Torino) e la Circoscrizione 10 (ora Circoscrizione 2). Dal 2017 al 2023 il progetto è stato sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, dal 2023 il progetto è gestito e cofinanziato direttamente da Fondazione della Comunità di Mirafiori.

Festa aperta a tutti

Venerdì 30 maggio la Festa aperta a tutti sarà l'occasione di festeggiare il successo del progetto. Interverranno: Anna Rosaria Toma, presidente Fondazione della Comunità di Mirafiori, Jacopo Rosatelli, assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino, Carlo Picco, comitato di gestione di Fondazione Compagnia di San Paolo e Direttore Generale Asl Città di Torino, Riccardo De Luca, Direttore Sc Distretto Sud - Ovest Asl Torino e Luca Rolandi, presidente Circoscrizione 2.

Dopo i saluti delle Istituzioni che in questi 10 anni hanno affiancato e sostenuto il progetto, sarà presentato il nuovo video che racconta, con testimonianze di alcune persone che partecipano alle numerose attività proposte, il significato di Essere Anziani a Mirafiori sud per la comunità. Segue “C'è chi scende. C'è chi sale”, spettacolo comico alquanto informale, di e con Francesco Giorda - Teatro della Caduta, in collaborazione con il programma "La Cultura dietro l'Angolo" - eventi Off. Concluderà la festa il pranzo condiviso con servizio a buffet a cura di Engim San Luca in perfetto stile Essere Anziani a Mirafiori sud.

Partecipazione libera e gratuita, aperta a coloro che vogliono scoprire o partecipare al progetto a favore dell’invecchiamento attivo a Mirafiori, che riconosce le potenzialità e la ricchezza del contributo degli over 65 per il bene della società. Maggiori informazioni sul progetto Essere Anziani a Mirafiori sud su https://fondazionemirafiori.it/essereanziani.