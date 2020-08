A Torino si torna in sala con grandi film: tutte le riaperture dei cinema

E' di nuovo tempo di grandi schermi a poltrone di velluto, a Torino. Dopo l'enorme successo della arena cinema all'aperto (Palazzo Reale, Castello del Valentino, Casa del Quartiere di via Morgari e Cineteatro Monterosa), con una fitta programmazione che si sta concludendo proprio in questi giorni, anche le sale chiuse della città tornano a proiettare film accogliendo il pubblico in sicurezza.

Fatta eccezione per i pochissimi, come il Cinema Massimo, che avevano già rialzato la serrande dopo il lockdown tra giugno e luglio, le riaperture effettive dopo la "pausa estiva" si sono concentrate nelle ultime due settimane.

Tra i primissimi, The Space Cinema, con una prima fase il 14 agosto e una seconda il 19. A ridosso di Ferragosto, anche il Centrale di via Carlo Alberto, il Greenwich in via Po e il Classico di piazza Vittorio.

Il 22 agosto è toccato al Lux, mentre pochi giorni fa, il 27, sono tornati in attività il Romano e nuovamente il Massimo. Qui, la Sala Cabiria riprende la programmazione proponendo Il grande passo di Antonio Padovan, interpretato da Stefano Fresi e Giuseppe Battiston, mentre la Rondolino propone Mai raramente a volte sempre di Eliza Hittman, sia in versione italiana sia in versione originale con sottotitoli, e Rosa pietra stella di Marcello Sannino, che incontrerà il pubblico in sala domenica 30 agosto allo spettacolo delle 21. dal 28, in prima visione, Vitalina Varela di Pedro Costa e Il ladro di Cardellini di Carlo Luglio, due film che stanno iniziando il loro percorso nei cinema italiani e che, ognuno in modo diverso e specifico, insistono sul tessuto profondo del luogo in cui sono girati: Lisbona e Napoli.

Attivi anche Nazionale, Cityplex Massaua, Eliseo, Reposi, Ideal, Due Giardini, Ambrosio e UCI Cinemas.

Per quanto riguarda i grandi film in programmazione, sicuramente spicca l'ultimo lavoro di Christopher Nolan, Tenet, uno spy movie ambizioso e cerebrale che sfida le leggi della fisica e della messinscena, come il cervellotico regista di Inception ci ha ben abituati. Per i più piccoli, Pixar propone Onward - Oltre la magia, mentre gli amanti dell'horror non potranno perdersi Gretel e Hansel, rivisitazione della favola oscura dei fratelli Grimm, diretta con cura e forza evocativa da Oz Perkins, figlio del mitico Anthony di Psycho.

Osannato da pubblico e critica, ma bruscamente interrotto nella sua distribuzione a causa della pandemia, è tornato in sala Volevo nascondermi, biopic del pittore Ligabue magistralmente interpretato da Elio Germano e diretto da Giorgio Diritti. Humour nero e situazioni assurde sono invece i protagonisti di Dogtooth, una suggestiva allegoria dell'educazione rigida delle dittature, tra le opere d'esordio del regista greco Yorgos Lanthimos.

Little Joe è una distopia raggelata e inquietante, che ruota attorno a un bellissimo fiore rosso capace di assalire la mente umana e controllarla pericolosamente. E per gli ammiratori del raffinato Terrence Malick, La vita nascosta - Hidden life porta sul grande schermo la storia vera di Franz Jägerstätter, un contadino austriaco che si ribellò con tutta la sua forza all'invasione nazista.