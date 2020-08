Bardonecchia, la scherma di alto livello prende quota: i vertici italiani in alta valle fino al 5 settembre

Gli ultimi giorni del primo turno settimanale del “Fencing Summer Camp Experience”, stage di scherma ad alto livello in corso di svolgimento nella Conca sono stati caratterizzati dalle presenze dei vertici della Federazione Italiana Scherma (FIS), Paolo Azzi, vicepresidente, giovedì 27 e Giorgio Scarso, presidente della Federazione Italiana Scherma (FIS) venerdì 28, che sono saliti a Bardonecchia per portare il loro saluto ad atleti e tecnici impegnati in questi giorni nello stage di scherma ad alto livello.

Nella tarda serata di venerdì Giorgio Scarso è tornato al Villaggio Olimpico, dove in una sala colma di atleti e tecnici, con la fianco Michele Torella, presidente dell’Accademia La Marchesa di Torino, società organizzatrice dello stage, il maestro Dario Chiadò, direttore tecnico del campus, maestro di sala, allenatore della nazionale italiana e vicepresidente del La Marchesa, ha ringraziato Francesco Avato, il sindaco, per aver messo a disposizione il Palazzetto dello Sport e per la generale e apprezzata disponibilità, Mary Testa, direttrice del Villaggio Olimpico, per l’ospitalità, Carola Scanavino, consigliere comunale per l’impegno profuso per portare la scherma a Bardonecchia e Giorgio Montabone, presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia, per l’accoglienza, questi ultimi due assenti per improrogabili impegni pregressi.