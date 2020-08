Impianto sportivo "Carrara Calcio", si va verso l'esternalizzazione

Si fa sempre più concreta l'esternalizzazione dell'impianto sportivo "Carrara Calcio" di via Appio Claudio 106. L'assessore allo sport Roberto Finardi ha infatti presentato, in commissione consiliare, l'atto per il via libera alla sua assegnazione tramite bando, a seguito del parere positivo della Circoscrizione 4 espresso in consiglio il 13 maggio 2019.

Data la scadenza della concessione al Comitato Pellerina 2000 (prevista l'11 giugno 2019), la circoscrizione aveva approvato l'avviso per l'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse per la gestione della struttura.

Sette le proposte giudicate ammissibili, e presentate in un'assemblea pubblica nell'aprile dello scorso anno: ASD Eventi Sport Academy, ASD Atletico Taurinense, SSD Centro Sport US Acli Torino S.C.A.R.L, USD Sporting Cenisia, ASD Polisportiva San Donato, ACD Lucento e Team Marathon SSD RL; mentre non è stata accettata, per l'assenza della documentazione richiesta, la proposta presentata dalla SSD RL Accademia Inter Torino.

Dopo il passaggio della delibera in consiglio comunale, si procederà con il bando di gara vero e proprio. "L'aggiudicazione - precisa Finardi - avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa".