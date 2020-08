Università, si avvicinano i test d'ingresso: già iniziati i sopralluoghi dei volontari della Protezione civile

Quasi tutto pronto per le aspiranti matricole delle facoltà universitarie medico-scientifiche. E mentre i ragazzi ripassano e mettono a punto la loro preparazione, il Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte è stato chiamato ad assistere, tramite i volontari dei Coordinamenti Territoriali di Torino e di Novara, le Università piemontesi in questo momento così delicato, anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria.



L’attività che i volontari andranno a svolgere nelle varie date previste dei test a Torino ed a Novara, rientrano in quelle previste dai vari protocolli nazionali in materia di COVID ed effettueranno attività di informazione agli aspiranti studenti sulle modalità preventive ed un controllo relativamente all’aspetto del distanziamento in fase di ingresso nelle diverse strutture predisposte dal MIUR per i test di ammissione.