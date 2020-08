Maltempo, un albero cade sulla Torino-Savona

Comincia a creare disagi il maltempo che - stando alle previsioni meteo - quest'oggi dovrebbe flagellare anche la Granda dopo aver colpito Torino e provincia: lungo l'autostrada A6 Torino-Savona, intorno al km 18 all'altezza dell'abitato di Caramagna, per chi viaggia in direzione mare si segnala un albero caduto sulla carreggiata, a seguito della violenta grandinata abbattutasi in mattinata sulla zona.

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per gli automobilisti: non si segnalano incidenti, così come non ci sono, al momento, problemi per la viabilità: è già stato attrezzato il cantiere per la rimozione dell'albero, che occupa parte della corsia di marcia.