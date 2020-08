No Tav, tensione nella notte a Chiomonte, tra battitura, tagli delle reti e lanci di lacrimogeni

Ancora battitura, proteste, tagli delle reti di recinzione e azioni di contrasto da parte delle forze dell'ordine con lanci di lacrimogeni contro i manifestanti. E' stata l'ennesima notte di tensione a Chiomonte, nei pressi del cantiere dove ormai da tempo si stanno effettuando i lavori per la Torino-Lione.

A far sentire la propria voce, gli appartenenti al movimento No Tav, che dopo essersi dati appuntamento alla zona de I Mulini (dove nel pomeriggio è stato ospite anche il fumettista Zero Calcare), hanno deciso di dare vita a una nuova manifestazione di protesta.

Alcuni, protetti da scudi, hanno effettuato il taglio di alcuni metri della rete di recinzione e hanno risposto ai lacrimogeni con il lancio di pietre e fuochi artificiali.