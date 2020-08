A Moncalieri oltre un milione di euro di multe nei primi sette mesi del 2020

Coloro che non rispettano il codice della strada continuano ad essere molti. Prova ne sia che il Comune di Moncalieri ha informato che, nei primi sette mesi del 2020, sono state elevate multe per un milione e 200 mila euro.

Una cifra importante, ancora di più se si tiene conto del lungo periodo di lockdown, in cui la maggioranza delle auto sono rimaste ferme o parcheggiate in garage. I dati forniti nel periodo gennaio-luglio, tra accertamenti e notifiche, segnalano un problema ancora diffuso tra parcheggi in zona vietata, chi è passato con il rosso, piuttosto che coloro che hanno superato i limiti di velocità.

Da qui a dire che l'Amministrazione abbia 'fatto il pieno', però, ne passa: come al solito esiste una sostanziale differenza tra la somma relativa al totale delle multe e quanto viene effettivamente riscosso: un po’ per la possibilità di vedersi ridurre l’importo, se si paga entro pochi giorni, un po’ per eventuali ricorsi che allungano i tempi, oppure per la quota di coloro che fanno finta di non aver ricevuto alcuna comunicazione.

La dimostrazione è che di quel milione abbondante, al momento 'solo' 372 mila euro risultano effettivamente incassate dal Comune di Moncalieri, un terzo del totale.