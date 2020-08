Orbassano, 65enne cade da un'altezza di tre metri all'interno della scuola media Da Vinci: trasportato in codice rosso al Cto

La scuola non è ancora ripartita, ma i problemi non mancano. Anche relativi alla sicurezza. Nella mattinata di oggi, lunedì 31 agosto, si è verificato un grave incidente all'interno della scuola media Da Vinci a Orbassano.

Attorno alle ore 11, un uomo di 65 anni è caduto da un'altezza di circa tre metri per ragioni ancora da chiarire. In pochi minuti è giunta in via Cervetti un'ambulanza del 118 per portare i primi soccorsi.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Cto, con un sospetto grave trauma alla colonna vertebrale e altre lesioni.