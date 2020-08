Tenta furto e malmena un dipendente del supermercato: denunciato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Alassio hanno identificato e denunciato un giovane con l’accusa di rapina.

La vicenda si è consumata all’interno del supermercato Carrefour nella mattinata di domenica 30 agosto. Non è infatti passato inosservato un ragazzo, da poco maggiorenne, residente a Torino ma di origini maghrebine, che tentava di raggiungere l’uscita con uno zaino molto voluminoso sulle spalle. All’interno dello zaino, una ricca e varia spesa di generi alimentari e altro, non pagata.

Il ragazzo è stato avvicinato da una addetta che presta consulenza alla clientela sull’utilizzo delle casse automatiche. Per tutta risposta, lui l’ha aggredita verbalmente, con spiacevoli epiteti sessisti e intimandole di stare zitta, in quanto lui non era tenuto ad ascoltarla perché era una donna.

A quel punto è intervenuto un altro dipendente a dare man forte alla sua collega. Ma il giovane turista è passato dalle parole ai fatti, prima alzando ulteriormente la voce e poi sferrando alcuni schiaffi al lavoratore nel supermercato.

Nonostante le percosse, l’operatore del Carrefour è riuscito a scattare delle foto all’aggressore con lo smartphone (che gli è stato poi sbattuto per terra nella colluttazione) e a mostrarle alla Polizia mentre sporgeva denuncia.

Nel pomeriggio il turista era ancora a passeggio per le vie di Alassio, con gli stessi vestiti addosso del momento della rapina. Il dettaglio non è passato inosservato agli agenti di Polizia impegnati nel pattugliamento territoriale, che lo hanno accompagnato in Commissariato, identificato e denunciato a piede libero con l’accusa di rapina.

Durante l’identificazione è emerso che il ragazzo aveva già precedenti specifici registrati presso la Questura di Torino. Per questo il dialogo tra le due Questure (Savona e Torino, appunto), sarà mirato a un inasprimento delle misure preventive nei confronti del giovane.