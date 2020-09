Certosa di Collegno, iniziati i lavori per la ristrutturazione degli ex-Laboratori

Saranno recuperati, dopo anni di abbandono e di degrado, i vecchi Laboratori del complesso architettonico della Certosa Reale di Collegno, utilizzati in passato per le attività lavorative dei ricoverati nell’ospedale psichiatrico. L’intervento, iniziato lo scorso luglio, usufruisce in parte delle risorse economiche del progetto Top metro, coordinato dalla Città metropolitana di Torino e finanziato con fondi ministeriali del Bando periferie.

I Laboratori sono un affascinante esempio di architettura industriale dell’inizio del secolo scorso, preziosa testimonianza della cultura architettonica e delle tecnologie costruttive del tempo. All’interno dei circa 3000 metri quadrati della loro estensione, i Laboratori si compongono di grandi cameroni adibiti a quelle che erano le diverse attività artigianali dei ricoverati dell’ospedale psichiatrico: tipografia, tessitura, falegnameria, tappezzeria e sartoria. La copertura dell’edificio è formata da vetrate sorrette da colonnine in ghisa con capitelli semplificati.

Una volta ristrutturati, i locali degli ex-Laboratori saranno utilizzati come sede dell’Università di Torino, in forza della convenzione già esistente tra Città di Collegno, Università e AslTo3.

I lavori termineranno entro la fine del 2021. Il costo totale è di € 4.570.000, di cui € 2.570.000 finanziati grazie al progetto ToP Metro.