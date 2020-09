Danni alle pareti insonorizzate della sede dei vigili e dell'anagrafe in Circoscrizione 6, Petrarulo: "Quando si interverrà?"

Sul tetto del palazzo di via Leoncavallo all'angolo con via Ternengo (palazzo dei vigili, anagrafe e biblioteca della circoscrizione 6) sono state danneggiate le pareti insonorizzate che abbattevano e limitavano il rumore provocato dai motori dei condizionatori lì posizionati, presumibilmente per intemperie e a detta di alcuni cittadini interpellati, già dal maggio 2019.

Il Capogruppo Petrarulo ha presentato un’interpellanza alla sindaca Chiara Appendino per sapere quando si pensa di ripristinare le pareti di copertura e per quale motivo dal maggio 2019 ad oggi non è stato fatto ancora nessun intervento e se sì quali.