Non è la California, ma Nizza Millefonti: domenica torna la StraSantaMonica

Alle ore 16 è prevista la partenza da via Vado 9, a pochi passi della fermata Metro Lingotto. Sarà un pomeriggio di festa, con oltre 400 partecipanti di tutte le età, che percorreranno ciascuno al proprio passo il percorso che si snoda tra le strade del quartiere Nizza Millefonti e l’area verde lungo il Po. Nel dettaglio, queste le strade attraversate: via Vado (partenza), via Spotorno, via Millefonti con attraversamenti delle vie Genova e Ventimiglia, via Ventimiglia (marciapiede lato destro), passerella Bailey su corso Unità d’Italia, parco Millefonti fino all’altezza di corso Polonia; ritorno con passaggio su Giardino Levi, via Garessio con attraversamento delle vie Genova e Ventimiglia, via Spotorno e via Vado (arrivo).