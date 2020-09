Cirio sullo sport: "Mandato a Roma dossier Juve e per gli altri eventi sportivi, speriamo di essere pronti prima del via del campionato" [VIDEO]

"Speriamo di essere pronti per l'inizio del campionato". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, annuncia l'invio avvenuto a queste ore del dossier elaborato insieme alla Juventus per una riapertura almeno parziale degli eventi sportivi.

"La Juve, ma non solo. Ci stiamo muovendo per essere in grado di fare il tutto in sicurezza e per il momento è ancora presto per dare cifre, bisognerà dare il punto rispetto a tanti parametri", dice il governatore.