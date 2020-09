La Sacra di San Michele simbolo dell'Abbonamento Musei Piemonte e Val d'Aosta

La Sacra di San Michele è il simbolo dell'iniziativa "Fuori porta è bellissimo". Una speciale edizione dell'Associazione Abbonamento Musei che porta i visitatori a scoprire sia il Piemonte che la Valle d’Aosta.

La Sacra è stata inserita sulla tessera abbinata alla newsletter tematica dove si trovano contenuti suddivisi per provincia con tanti spunti di visita, percorsi naturalistici, attività culturali ed eccellenze enogastronomiche. Quest’iniziativa favorirà la conoscenza di queste due straordinarie regioni e naturalmente della Sacra di San Michele.

Con la Sacra "in tasca" si possono visitare gratuitamente oltre 250 musei, castelli, fortezze e le più importanti mostre in corso per un anno intero. Ecco, dunque, l'ennesimo riconoscimento al monumento che sta diventando sempre più un simbolo di turismo, un luogo di cultura e d’interesse religioso.

Continuano alla Sacra di San Michele le disposizioni anti Coronavirus. Durante le celebrazioni religiose i fedeli dovranno indossare la mascherina. I collaboratori alla porta gestiranno l’ingresso dei fedeli in modo da rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Durante la liturgia non ci si scambierà il segno di pace e le acquasantiere saranno vuote, l’ostia verrà consegnata dal cerimoniere che indosserà la mascherina e manterrà un’adeguata distanza di sicurezza.

Le offerte non verranno raccolte durante la Santa Messa, ma in appositi contenitori posti all’interno della Chiesa. Le confessioni avranno luogo in ambienti ampi e areati.