Riapertura stadi, Cairo: "Scelta giusta, ma con grande prudenza"

"Riaprire gli stadi al pubblico è giusto, ma bisogna farlo con grande prudenza, attentissimi a non mettere a repentaglio la salute della gente". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, interviene sull'iniziativa del presidente Alberto Cirio che ha richiesto al governo la riapertura parziale degli impianti sportivi, appoggiando il "dossier Juve".

"Giocare in stadi vuoti mette tristezza - ha aggiunto Cairo - è giusto quindi procedere con grande attenzione, la salute delle persone è la cosa principale, si deve quindi avere l'obiettivo della riapertura in totale sicurezza, ragionando per esempio sulla riduzione della capienza. A giugno non ero d'accordo che il campionato riprendesse - ha detto ancora il presidente granata - poi mi sono ricreduto. Ora è giusto pensare a riammettere il pubblico, ma va fatto con grande prudenza".