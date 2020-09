Ciclabile di strada Settimo e lungo Stura Lazio, Petrarulo: "Condizioni vergognose"

La pista ciclabile che parte da Torino, da Strada Settimo angolo Lungo Stura Lazio e arriva a San Mauro, molto frequentata e apprezzata per l’ubicazione all’interno di zone verdi, nel tratto tra Bertolla e San Mauro (a fianco della centrale elettrica) è "in condizioni vergognose".



Questo il giudizio di Raffaele Petrarulo, capogruppo in Comune di Lista Civica Sicurezza e Legalità. "Oltre al sottoscritto Consigliere anche altri cittadini hanno segnalato che la sua manutenzione è alquanto deficitaria". E così è nata anche un'interpellanza alla sindaca Chiara Appendino "per sapere per quale motivo non è ancora stato effettuato il ripristino del tratto in questione e come vengono effettuati e con quale cadenza gli interventi di pulizia della suddetta pista ciclabile".