Miss Italia 2020, in Piemonte prima selezione in mascherina

Concorrenti in mascherina e rigorosamente a distanza: il concorso di bellezza Miss Italia si allinea alle norme anti-Covid per garantire la sicurezza delle ragazze e del pubblico.

La prima selezione della stagione si è svolta al Favola Beach Club di Avigliana e ha incoronato l’astigiana Eleonora Gabrieli. Diciottene, alta 1,70 capelli biondi e occhi castani, Eleonora studia al liceo scientifico, pratica fitness e ha fatto danza per 7 anni. Seconda classificata Alessia Guarascio, ventenne di Collegno, studentessa di interior design che si è aggiudicata la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Miss Terza Classificata Greta Frattini, ventenne di Bellinzago (NO) con la passione per la danza.

Quarta con il titolo di Miss Be_Much Michelle Properzi, 21 anni di San Maurizio Canavese. Miss 5° Classificata Eleonora Giordano, 23 anni di Avigliana, appassionata di equitazione. Miss 6° Classificata Martina Araldo, 20 anni di Bra (CN) alta 1,67. Infine la fascia di Miss Mascotte, assegnata alla diciassettenne astigiana Chiara Biamino.