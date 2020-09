Pink Sound e cena solidale per la Ricerca sul Cancro il 5 settembre a Carmagnola

In tutte le serate della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola sono in programma spettacoli con ingressi gratuiti e contingentati nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.





In un grande spazio allestito all’interno del Foro Boario di Piazza Italia, il 5 settembre alle ore 21:30 è in programma il tributo ai Pink Floyd a cura dei dei Pink Sound, uno show curato nei minimi particolari per far rivivere le stesse atmosfere, sonorità ed effetti speciali dei live della storica band britannica, attraverso un repertorio che spazia dal periodo dei primi anni 70 fino a quello post Waters, brani storici come “Another Brick in the Wall” , “Wish You Were Here” ma anche altri classici come “Shine On You Crazy Diamond” e “Comfortably Numb”.



Nel Cortile del Castello è in programma uno spettacolo dedicato alle danze di tutto il mondo a cura di Mambo Jambo Dance. Domenica 6 settembre si chiuderà con il concerto della Società Filarmonica Carmagnolese intitolato “Sfida canora Sanremo vs Zecchino” alle 17:30 e alle 21:30 il dj-set di Tuttafuffa Crew.

Grazie all’importante sostegno della BCC -Banca di Credito cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, la 71^ Fiera propone cene di qualità preparate con prodotti di eccellenza, all’interno del Salone Antichi Bastioni, ribattezzato per l’occasione Pala BCC.

Momenti conviviali con portate raffinate che vengo riproposti sulla scia del successo riscosso nelle ultime tre edizioni. Le cene sono a pagamento e i tavoli saranno posizionati garantendo le distanze di sicurezza.

La cena del 5 settembre si intitola “Insieme per la ricerca”, è a cura del ristorante “Cappellari La Cucina Piemontese” di Vigone e prevede che venga devoluta buona parte del ricavato venga alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS. Inoltre, la BCC di Casalgrasso e Sant’Abano Stura devolverà alla Fondazione, in aggiunta al ricavato, la somma di euro 10 per ognuno dei commensali.

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 3803264631 – 3807102328.