Ruba cellulare al centro d'accoglienza di Alpignano: arrestato ospite ventenne

Un ragazzo senegalese di 20 anni, ospite del centro d'accoglienza "Acuarinto" di Alpignano, è stato arrestato dai carabinieri per rapina.

Il giovane, come ricostruito dai militari, ha aggredito la cuoca del Centro, una donna marocchina di 47 anni, per rubarle il telefono cellulare che teneva in mano, procurandole escoriazioni e graffi al polso e alla mano sinistra.

Il ventenne è quindi fuggito, ma i carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato nelle vicinanze della struttura. Il telefono è stato restituito alla donna.