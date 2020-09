Sportidea Caleidos riaccende la voglia di sport e intrattenimento a Mirafiori Nord

L'associazione Sportidea Caleidos organizza, da lunedì 7 settembre a domenica 3 ottobre, l’iniziativa “Ripartiamo insieme 2020” in collaborazione con la Circoscrizione 2. Un progetto finalizzato a rilanciare la pratica sportiva dopo i lunghi mesi di stop del lockdown.

Il calendario comprende numerose attività gratuite tra sport di squadra, ginnastica e fitness, danze sportive, discipline orientali, combattimento, tennis e scherma, organizzate da venti associazioni del territorio. Incluse nel programma anche diverse proposte per disabili.

Tutte le attività hanno cadenza settimanale e possono essere fruite con la sola presentazione del certificato medico per la pratica sportiva non agonistica. Per informazioni: www.comune.torino.it/circ2.

Inoltre, da giovedì 10, piazza Livio Bianco, ospiterà attività pomeridiane per famiglie, concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali in fascia serale e animazione per bambini. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.