Il Torino FD riparte sotto la guida di mister Michele Del Vecchio

Sabato 5 settembre il Torino FD è tornato in campo per presentare la nuova stagione e cominciare con gli allenamenti. Per l'occasione si sono ritrovati nel campo Valentino Mazzola di Trofarello.

Nonostante le problematiche che hanno toccato il mondo del calcio negli ultimi mesi le squadre del Torino FD sono pronte a scendere in campo sia in campionato sia nei vari tornei. All'incontro era presente anche Michele Del Vecchio, il mister che guiderà la squadra del quarto livello: "Siamo qui per divertirci - ha spiegato - Ma è bello anche vincere. Anzi, quando si vince ci sia diverte anche di più e voglio il massimo impegno da ognuno di loro".

Uno spirito vincente che è stato subito accolto con entusiasmo dai giocatori.

Grazie alla professionalità e all'esperienza del nuovo allenatore la squadra punta quindi ad ottenere grandi risultati.

La squadra del quinto e sesto livello sarà allenata e gestita da Roberto Manzo e Beppe Lapenna, quest'ultimo a breve comincerà anche il progetto della scuola per i più piccoli con disabilità che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio.