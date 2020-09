Lungo Po e parco Michelotti: approvato lo sfalcio per bambini e amici a quattro zampe [FOTO]

Si è discusso molto, nelle ultime settimane, su un nuovo eventuale utilizzo della sede abbandonata dei binari del tram in corso Gabetti e ponte Regina Margherita. Un'area verde frequentata molto da residenti con cani, ora rivitalizzata da alcuni interventi in atto dell'associazione culturale Torinostratosferica. Ma, intorno a quell'asse viario, di certo gli spazi fruibili non mancano.

A partire dal parco Michelotti, che, dopo la parziale riqualificazione e riapertura al pubblico, vede ora un fitto viavai di passanti, tanto da diventare uno dei luoghi d'elezione delle soste del Bibliobus (da quando, lo scorso dicembre, la Biblioteca "Geisser" ha chiuso per lavori di ristrutturazione). Qui il manto erboso non presenta criticità, e sono tanti gli amici a quattro zampe che vi trascorrono lunghe ore in compagnia dei padroni.

Più incolto il panorama lungo il Po, adiacente a corso Casale. Oltre alla presenza di due tronchi d'albero abbattuti nel corso dell'ultimo nubifragio, ai bordi della passeggiata è facile imbattersi in erbusti alti e lasciati a se stessi, mentre è ben curato il prato antistante, dove sorgono lo skate park e l'area giochi, in questi ultimi pomeriggi d'estate frequentemente utilizzato come campo da calcio dai bambini.