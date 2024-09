Bus 55 deviato in direzione corso Farini, dalle 9 alle 17. Oggi e domani la linea cambia percorso: da corso Vittorio Emanuele II all'angolo con corso Castelfidardo passa da corso Vinzaglio, poi corso Matteotti ed infine riprende il percorso regolare.

La fermata n. 561 "Vinzaglio", situata poco prima di corso Vinzaglio, il 12 e 13 settembre non sarà effettuata per lavori stradali in corso Matteotti.