Aggredisce ragazza disabile nel tentativo di rapinarla: arrestato ventenne

Ha aggredito una ragazza disabile di 24 anni nel tentativo di rapinarla, provocandole un trauma cranico e alcune contusioni. Un 20enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con precedenti penali, é stato arrestato dai carabinieri della Compagnia San Carlo per rapina aggravata.

I fatti risalgono a venerdì notte: intorni all'una il ragazzo ha minacciato con un bastone il proprietario di un mini market di via Rossini per farsi consegnare una bottiglia di liquore. Fuggendo via, giunto in via Po, ha aggredito la ragazza di 24 anni, disabile, senza però riuscire a rubarle nulla. Continuando a camminare, il 20enne ha rapinato un ragazzo, anche lui 24enne, sottraendogli il portafoglio. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e chiamato il 112, con la pattuglia dei carabinieri che ha individuato e arrestato il rapinatore.

La ragazza è stata accompagnata in ospedale per essere medicata, quindi é stata dimessa con 6 giorni di prognosi. Il 20enne è sospettalo di aver messo a segno altre rapine in centro città.