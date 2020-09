Spara al vicino con un fucile ad aria compressa: arrestato un 46enne a Nichelino

Non ci ha pensato su due volte: ha imbracciato l'arma e ha sparato al vicino. E' successo ieri sera a Nichelino, in via Trento, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni che aveva appena mirato ed esploso un colpo con un fucile ad aria compressa all'indirizzo di una persona che vive vicino a lui. Fortunatamente, la vittima - che è stata raggiunta nella zona dell'ombelico - ha riportato una ferita guaribile in pochi giorni.

Arrivati sul posto, i militari dell’arma hanno fermato il responsabile di questo gesto sconsiderato con l'accusa di atti persecutori e lesioni. Il ferito ha infatti raccontato ai carabinieri di essere vittima di comportamenti molesti e vessatori da parte del suo vicino di casa da circa un anno, per i quali non aveva mai sporto denuncia.



La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due fucili ad aria compressa e una pistola tascabile, Flobert, tutti sequestrati.