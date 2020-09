I torinesi The Spell of Ducks volano alla Mostra del Cinema di Venezia

Anche la musica made in Turin sbarca sul Lido per la settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia. Il brano Sailor Man della band The Spell of Ducks è stato infatti scelto come colonna sonora del cortometraggio Una finestra non è abbastanza, della regista e attrice romana Margherita Caravello, che sarà presentato in anteprima oggi, giovedì 10 settembre.

Il film è ispirato all'omonimo racconto di Antonio Nobili, tratto dal libro L'amore al tempo del Covid 19: "attraverso gli occhi di Mario - racconta l'autrice -, vedrete quanto l'amore per il padre lo conservi figlio, gli preservi uno sguardo stupito sul mondo, gli restituisca intatta la dimensione della meraviglia".

Fabbricatori di una "musica meticcia", come amano definire il loro sound d'impronta folk, i The Spell of Ducks, dopo un EP d'esordio in inglese, nel 2020 hanno pubblicato il primo disco completamente in italiano Ci vediamo a casa, raggiungendo una forma espressiva ispirata alle sonorità dei Mumford & Sons, Brunori Sas, Nathaniel Rateliff e Mannarino. Dopo aver calcato diversi palchi tra nord e centro Italia, sono stati "Artisti Del Mese" di MTV Italia sul Canale 708 di Sky e hanno anche partecipato come semifinalisti al concorso Sziget & Home Sound Fest, a Italia’s Got Talent, con l'approvazione di tutti i giudici, e, nel 2019, finalisti per il Piemonte, a Special Stage di Officine Buone.