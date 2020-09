The Italian New Wave si regala una serata sul palco di Combo

Un’intera giornata dedicata alla nuova creatività musicale italiana. Domenica 13 settembre Combo a Torino ospita dalle 11 alle 22:30 un festival ad ingresso libero in collaborazione con The Italian New Wave, format di Club to Club nato nel 2019.

L’evento si svolge in tre aree dell’ostello e bar-ristorante inaugurato a fine gennaio nell’ex-caserma dei Vigili del Fuoco a Porta Palazzo.



Alle ore 11 apre la giornata Flaviana con un set al Cafè Santa Barbara, locale aperto di recente e affacciato su Piazza della Repubblica. La giovane dj farà da apripista, accogliendo i passanti in arrivo dal Gran Balon. Flaviana è resident dj su Noods, radio indipendente di Bristol e sulla Radio di Combo dove conduce il programma “Bar Mediterraneo”.





Dalle 12 alle 16 il festival si sposta sul palco interno di Combo, dove il duo di artisti visuali Invernomuto si esibirà in un set speciale di quattro ore. In parallelo, Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi portano avanti una ricerca sonora con progetti individuali come Palm Wine e STILL.





Alle 17 l’evento prosegue sul grande palco allestito nel cortile, dove si esibiranno Nicolas Gaunin, Gigi Masin e M A N A, produttore torinese tra i più eclettici del panorama elettronico italiano. Nicolas Gaunin è un musicista elettronico basato a Padova, noto per il suo personale stile tribale e centro-africano, con il suo set accompagna il pubblico in luoghi esotici.

Gigi Masin è un compositore e musicista italiano, conosciuto principalmente per il suo album di debutto del 1986 Wind e per essere uno dei membri del trio Gaussian Curve, con Jonny Nash e Young Marco.

M A N A (Daniele Mana) è un musicista elettronico e produttore, ha debuttato lo scorso aprile con il nuovo LP “Seven Steps Behind” uscito sull’etichetta inglese Hyperdub di Kode9.





Per i tre show sul palco esterno è richiesta la prenotazione sulla piattaforma DICE.

Dalle 21 il festival si concluderà con il set di Virginia W autrice televisiva e ghost writer nonché dj amatissima e appassionata.

Per tutto il giorno sarà attivo il bar di Combo con un’offerta di drink e street food vegetariano e non.