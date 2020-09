Corso Vercelli: la tradizionale festa di settembre riparte con più energia di prima

Domenica 13 settembre, dalle 08,30 alle 19,30 Corso Vercelli riapre le sue attività commerciali all'insegna della vicinanza con il territorio presentando il meglio delle sue eccellenze. I commercianti tutti, in collaborazione con la Circoscrizione VI, hanno così voluto dare il segno della loro presenza per mantenere viva e forte una tradizione di questa apertura festiva e storica per la Città e per il Quartiere.

“Corso Vercelli in bancarella” propone oltre 100 espositori, street food, giostre, giochi e intrattenimento per bambini e famiglie.

L’evento si svolge con il patrocinio della Città di Torino – Circoscrizione VI.

