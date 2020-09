Sorpreso con una busta con gli ovuli di cocaina, 21enne senegalese arrestato

Sono le 21 di martedì sera: una pattuglia del Comm.to Centro nota in corso Principe Eugenio angolo Regina Margherita un soggetto in atteggiamento sospetto. L’uomo, un cittadino senegalese di 31 anni, non appena vede la pattuglia di polizia oltrepassa le ringhiere che separano il viale dal controviale di corso Principe Eugenio e durante la fuga getta per terra una busta in cellophane. Gli agenti fermavano il fuggitivo in via san Domenico, rinvenendo nelle sue tasche circa 60 euro in banconote di piccolo taglio. La busta di cui l’uomo si era disfatto viene recuperata: al suo interno, 18 involucri termosaldati contenenti complessivamente10 grammi di cocaina.

Il trentunenne, irregolare sul territorio nazionale, annovera numerosi precedenti di polizia specifici: è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per violazione della Legge sull’immigrazione.