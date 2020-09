Nichelino, per contrastare i vandali 50 nuove telecamere in città

"In più, disporrò tramite un'ordinanza la chiusura anticipata di alcuni locali a favore della quiete pubblica, ove questa non venga fatta rispettare autonomamente dai gestori", ha aggiunto il primo cittadino di Nichelino. "Chi non ha rispetto e danneggia ciò che è della città, va individuato e punito".

"Grazie al coordinamento con il nuovo comandante dell'Arma dei Carabinieri e al sostegno della Polizia Municipale, oltre alla nuova tecnologia degli strumenti acquistati, saremo in grado di farlo di più e in maniera più efficace", ha concluso Tolardo.