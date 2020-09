Avevano trafugato 50mila euro di oggetti preziosi da un appartamento a Cuneo: arrestate a Torino due giovani

Sono state arrestate a Torino - e si trovano attualmente in carcere nel capoluogo di regione - D.S. e E.E. , rispettivamente classe 1994 e 1996, giovani donne di etnia rom autrici di un furto attuato a metà del mese scorso in un appartamento di corso IV Novembre a Cuneo.

Le due - residenti al campo nomadi torinese di strada della Berlia - hanno raggiunto la città in macchina e si sono introdotte verso le 19 di venerdì 11 agosto nell'appartamento, situato al quinto piano e di proprietà di una giovane e benestante donna cuneese (probabilmente "scelta" nei giorni precedenti e pedinata a lungo), che si trovava nell'occasione in ferie; dopo aver divelto completamente la porta d'entrata - un'operazione rumorosa ma tutt'altro che inaffrontabile, pur nonostante il fisico esile delle due - , hanno trafugato oggetti di valore per circa 50mila euro.