Regio, Purchia: "Con soli 200 spettatori mi incateno ai cancelli"

Recuperare l'antico prestigio del Teatro Regio lavorando senza tregua per riaprirlo al pubblico entro fine ottobre, recuperando tutti i crediti che pesano sull'ente lirico (circa 7 milioni di euro) e intervenendo sulla stagione perché sia sostenibile e calibrata sulle future normative anti-Covid per la capienza della platea.

Tra le prime novità introdotte, l'arrivo di due figure (pesantemente) mancanti nell'organico: un direttore generale con delega amministrativa, Guido Mulin, scelto direttamente da Purchia, e un direttore marketing, il catalano Agostini Filomeno, prima all'Eliseo di Barcellona (già convocato in ufficio domani mattina).

C'è poi la questione urgente dell'agibilità, in ottemperanza alle indicazioni della commissione di vigilanza già emerse a luglio. "Gli 8 milioni e mezzo stanziati dal ministero sono a disposizione e saranno investiti per lavori strutturali - ha garantito la commissaria -. Arriveranno nel momento in cui il Regio presenterà un progetto con cronoprogramma". Che includerà l'allargamento della buca dell'orchestra, affinché possa ospitare i musicisti a pieno regime. "Lavoreremo anche affinché la manutenzione straordinaria del Regio torni al Comune", ha aggiunto. Lunedì è già fissato un incontro con la direzione tecnica della Città in proposito.