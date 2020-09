GTT, da oggi si può chiedere il voucher per il rimborso degli abbonamenti

Da oggi i titolari di un abbonamento annuale Gtt in corso di validità nel periodo del lockdown, dal 10 marzo al 17 maggio, o del mensile di marzo acquistato prima della data del 10 possono richiedere online il voucher per il rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati proprio a causa dell'emergenza Covid-19.

Il voucher, che sarà strettamente personale e da spendere entro 12 mesi dall'emissione, potrà essere utilizzato solo sul sito di e-commerce di Gtt per l'acquisto di abbonamenti e di trasporto pubblico del valore uguale o superiore a quello del voucher.

Per prime verranno evase le richieste di studenti e lavoratori pendolari, mentre quelle di non pendolari, spiega Gtt, "saranno raccolte in attesa di ulteriori provvedimenti o chiarimenti normativi".

Al momento, inoltre, non è ancora possibile ricevere le richieste per gli abbonamenti Formula, per la rete extraurbana e per quella di Ivrea. "Sono in fase di avanzata definizione - spiega il sito di Gtt - anche le modalità di emissione del voucher per il rimborso per queste tipologie di abbonamento".

Per quanto concerne gli abbonamenti Grandi Clienti, infine, chi ha acquistato quello annuale tramite la propria azienda può chiedere il rimborso al proprio Mobility Manager o referente aziendale. Tutte le domande possono essere presentate fino al primo dicembre, con risposta entro 30 giorni dalla loro ricezioni.