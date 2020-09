Lavolta (Pd): "Sulla Ru486 la Regione e Marrone fanno solo propaganda"

Il vicepresidente del Consiglio comunale di, l'esponente del Pd Enzo Lavolta, interviene sulla questione della pillola abortiva: "Sulle libertà delle donne e delle loro scelte si continua a fare propaganda politica. Una certa destra conservatrice fatica a considerare la parità di genere una conquista di progresso per tutti. Ma strumentalizzare anche la salute delle donne e le loro scelte più intime e dolorose è inaccettabile".

"Dopo scientifiche valutazioni, il Ministero della Salute ha autorizzato l'uso della pillola abortiva anche senza ricovero, laddove non vi siano possibili complicazioni per la paziente. Un accanimento che in Regione Piemonte è rappresentato dalle posizioni dell’Assessore Maurizio Marrone, nel silenzio delle istituzioni cittadine, che sta cercando in ogni modo di boicottare una scelta che per molte donne rappresenta l'occasione di affrontare un momento delicato nell' intimità della propria casa con i propri cari".

"Ancora una volta certa destra fa propaganda sui diritti delle donne, anche su quelli alla salute e alla dignità", conclude Lavolta. "La direttiva del Ministero parla chiaro, il resto è mortificazione e colpevolizzazione. Marrone non ti accanire contro le donne! Sindaca batti un colpo!".