Magliano: "Hospice pediatrici, la mia interpellanza a Palazzo Lascaris per lanciare un tema cruciale"

"Una rete di cure palliative pediatriche all'avanguardia per la nostra Regione: un obiettivo e un tema di dibattito che ho voluto lanciare, questa mattina a Palazzo Lascaris, discutendo la mia interpellanza sul caso specifico dell'Hospice "L'Isola di Margherita", sottolinea Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Questo può essere il primo tassello per costruire una rete di cure palliative pediatriche allargate e adeguate. Il tema del dolore dei più piccoli e innocenti è tanto delicato quanto urgente. Con questo atto ho voluto aprire uno spazio di discussione sulla necessità di istituire una rete di alto livello di cure palliative pediatriche in Piemonte. Le cure palliative sono diritti riconosciuti dalla Legge n. 38/10: nell'ambito della terapia del dolore, occorre identificare percorsi specifici per i bambini e i ragazzi".

"Attualmente in Italia solo uno su dieci dei 35mila bambini con malattie inguaribili e bisogni assistenziali complessi riceve le cure palliative pediatriche delle quali avrebbe diritto. Per quanto il Piemonte sia più avanti in questo percorso rispetto ad altre zone d'Italia, lunghissima è ancora la strada da fare: l'obiettivo è costruire una rete di servizi in grado di migliorare la vita - sempre mettendo al centro dell'attenzione non la malattia, ma la persona con i suoi bisogni - ai malati e alle loro famiglie", conclude Magliano.