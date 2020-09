Largo Giachino, l'eterno cantiere tra transenne e buche esaspera i residenti

Tra via Stradella e via Orvieto, c'è un cantiere che da mesi fa compagnia ai residenti: è il cantiere perenne di largo Giachino, proprio a fianco dell’area cani.

In mezzo a recinzioni e buche, tubi "scoperti" e vegetazione fuori controllo, i lavori in corso sembrano davvero non avere una fine. Nell'ultimo periodo però, i residenti hanno sottolineato più volte e con forza il loro malcontento per un cantiere che oltre a non essere un grande spettacolo di decoro urbano rappresenta anche un problema di viabilità.