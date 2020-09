E' arrivato l'ok dal Governo, torna il pubblico per la serie A: Juve-Samp con 1000 tifosi

Ci saranno cori, sostegno e applausi, magari anche qualche fischio, ma domani finalmente gli stadi di serie A smetteranno di essere luoghi silenziosi e deserti. In Piemonte, come previsto dal Governo, da domani sarà possibile tornare a giocare il Campionato di Serie A di calcio in presenza di pubblico. E dunque Juventus-Sampdoria, primo turno del nuovo campionato per i bianconeri guidati da Andrea Pirlo, avrà almeno una porzione di tifosi: mille in tutto. Certo non il sold out, ma già un enorme passo avanti.

A comunicarlo sono stati il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca. Nelle prossime ore arriverà l'ordinanza che metterà nero su bianco l'intera questione. I protocolli di sicurezza da rispettare saranno rigidissimi.



"La giunta regione stava già lavorando a una ordinanza per riaprire al pubblico tutti gli eventi sportivi, anche dilettantistici, grazie al lavoro e alla collaborazione con il Comitato Piemonte della Figc-Lnd e le altre Federazioni sportive piemontesi, come volley e basket", dicono Cirio e Ricca.

Ma il Governo ha voluto convocare questo pomeriggio alle 17.30 i governatori per comunicare che alla luce delle attuali condizioni epidemiologiche del Paese, così come rilevate dal Cts, sia il Ministero della Salute che quello dello Sport erano contrari a dare il via libera ad eventi continuativi in presenza di pubblico, ad eccezione della Serie A di calcio. Ha chiesto quindi alle Regioni di recepire in via sperimentale questa indicazione, per dare uniformità alla situazione del Campionato di calcio a livello nazionale.