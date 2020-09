Grace Jones prima ospite dell'edizione 2021 di TOdays Festival

L’edizione 2020 di TOdays Festival, per come era stata immaginata e in parte già annunciata, non ha potuto avere luogo, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale e delle conseguenti misure restrittive adottate per il contenimento del contagio.

Il festival tornerà a Torino la prossima estate, dal 27 al 29 agosto 2021, con la conferma di una line up ambiziosa, capace di mescolare icone storiche, già previste per l'edizione cancellata di quest’aanno, con nuove eccellenze proiettate al future.

TODAYS non è solo musica: è passione, è la gioia di ritrovarsi insieme e provare il brivido di un’accordo che parla proprio di te. È più di un semplice festival, dove ascoltare la musica che ti piaceva tantissimo, quella che ti piace oggi e quella che ti piacerà.

La prima ospite riconfermata a TODAYS Festival 2021 sarà: GRACE JONES - UNICA DATA ITALIANA – VENERDI’ 27 AGOSTO 2021.